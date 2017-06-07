Ученые: Лишний вес влияет на качество секса

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Лондон, 7 июня. Британские ученые установили обратную зависимость качества интимной жизни от количества лишних килограммов. Чем выше вес, тем ниже качество секса.

Что касается мужчин, то у них из-за ожирения сужаются сосуды, что приводит к весьма серьезным проблемам с возбудимостью. У женщин излишне округлые формы вызывают, скорее, психологический дискомфорт. Они рождают комплексы и переживания, что мало способствует получению удовольствия в постели.

Добавим, что по данным ООН, наибольшие проблемы с ожирением возникают в Мексике и США. Почти треть жителей этих стран страдают от лишнего веса. Россия, по подсчетам экспертов, в этом списке занимает 20 строчку.