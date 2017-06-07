Россияне могут получить возможность запрещать вскрытие их тела после смерти
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Москва, 7 июня. Общественная палата предлагает предоставить гражданам РФ право налагать запрет на вскрытие их тела после смерти.
Сообщается, что в правительство направлены рекомендации по регулированию похоронного дела, в числе которых содержится и возможность запрета на вскрытие тела.
Отмечается, что аналогичным правом могут наделить и ближайших родственников покойного, пишет газета «Известия».
Добавим, что в настоящее время вскрытие производится после 90% смертей.
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