Россияне могут получить возможность запрещать вскрытие их тела после смерти

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Москва, 7 июня. Общественная палата предлагает предоставить гражданам РФ право налагать запрет на вскрытие их тела после смерти.

Сообщается, что в правительство направлены рекомендации по регулированию похоронного дела, в числе которых содержится и возможность запрета на вскрытие тела.

Отмечается, что аналогичным правом могут наделить и ближайших родственников покойного, пишет газета «Известия».

Добавим, что в настоящее время вскрытие производится после 90% смертей.