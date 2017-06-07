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Общество
Россияне могут получить возможность запрещать вскрытие их тела после смерти

Россияне могут получить возможность запрещать вскрытие их тела после смерти

6:44  7 Июня 2017
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Россияне могут получить возможность запрещать вскрытие их тела после смерти

Москва, 7 июня. Общественная палата предлагает предоставить гражданам РФ право налагать запрет на вскрытие их тела после смерти.

Сообщается, что в правительство направлены рекомендации по регулированию похоронного дела, в числе которых содержится и возможность запрета на вскрытие тела.

Отмечается, что аналогичным правом могут наделить и ближайших родственников покойного, пишет газета «Известия».Россияне могут получить возможность запрещать вскрытие их тела после смерти

Добавим, что в настоящее время вскрытие производится после 90% смертей.

Ирина Новикова
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