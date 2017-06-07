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Посол Катара в США отказался комментировать сообщения о «русских хакерах»

Посол Катара в США отказался комментировать сообщения о «русских хакерах»

6:39  7 Июня 2017
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Посол Катара в США отказался комментировать сообщения о «русских хакерах»

Вашингтон, 07 июня. Посол Катара в США оставил без комментариев слухи о якобы причастности неких русских хакеров к взлому ИА в Дохе. Об этом пишут «Известия».

«Мы не можем комментировать продолжающееся расследование», — заявил шейх , отвечая на вопросы репортеров CNN.  Американский телеканал ранее сообщал, что якобы хакеры из России взломали одно из информационных агентств в Дохе и опубликовали ложное заявление от имени главы Катара.

«Официальные лица в Соединенных Штатах говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками», — сообщил CNN, правда, как обычно, не приведя никаких конкретных доказательств.

#катар
Алексей Громов
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