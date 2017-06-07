Посол Катара в США отказался комментировать сообщения о «русских хакерах»

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Вашингтон, 07 июня. Посол Катара в США оставил без комментариев слухи о якобы причастности неких русских хакеров к взлому ИА в Дохе. Об этом пишут «Известия».

«Мы не можем комментировать продолжающееся расследование», — заявил шейх , отвечая на вопросы репортеров CNN. Американский телеканал ранее сообщал, что якобы хакеры из России взломали одно из информационных агентств в Дохе и опубликовали ложное заявление от имени главы Катара.