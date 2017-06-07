Посол Катара в США отказался комментировать сообщения о «русских хакерах»
Вашингтон, 07 июня. Посол Катара в США оставил без комментариев слухи о якобы причастности неких русских хакеров к взлому ИА в Дохе. Об этом пишут «Известия».
«Мы не можем комментировать продолжающееся расследование», — заявил шейх , отвечая на вопросы репортеров CNN. Американский телеканал ранее сообщал, что якобы хакеры из России взломали одно из информационных агентств в Дохе и опубликовали ложное заявление от имени главы Катара.
«Официальные лица в Соединенных Штатах говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками», — сообщил CNN, правда, как обычно, не приведя никаких конкретных доказательств.