Потенциальные банкроты в РФ задолжали банкам почти 25 млрд рублей

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Москва, 7 июня. Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, составила на 1 июня 2017 года 24,74 млрд рублей. С начала года показатель увеличился на 65%.

Как сообщили в Национальном центре банкротств (НЦБ) «Известиям», на 1 декабря 2016 года общая сумма долга попадающих под закон о банкротстве граждан перед кредитными организациями составляла 15,46 млрд рублей. К 1 июня эта цифра выросла до 24,74 млрд.

В среднем сумма долга на одного человека составляет 1,6 млн рублей. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 26%.

Директор дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрий Фалалеев отметил, что рост совокупного долга потенциальных банкротов вызывает серьезные опасения, поскольку может серьезно сказаться на на системе потребительского кредитования.