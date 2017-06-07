Без заявлений для прессы: Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча главы РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран «большой двадцатки». При этом, отвечая на вопрос «Известий» о возможности этого мероприятия, точной даты Песков не назвал.

«В Гамбурге — да, может, но даты нет», — отметил он.

При этом Песков подчеркнул, что пока существует только вероятность беседы лидеров двух стран. Речь о заявлении для встречи после разговора пока не идет.

В тоже время посол США в России Джон Теффт в ходе общения с российскими журналистами 6 июня сообщил, что договоренности о встрече глав России и США на саммите в Германии нет.

«Это то, на чем все спекулируют, но пока ничего не решено», — уточнил он.

О том, что подготовка ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока не началась, сообщал 2 июня помощник российского президента Юрий Ушаков.

Напомним, что в ходе телефонных переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп 2 мая договорились об организации личной встречи в рамках саммита группы стран «большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7–8 июля.

Президенты России и США общались по телефону трижды: в конце января, тогда российский лидер поздравил американского президента со вступлением в должность, 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с терактом в Санкт-Петербурге, и 2 мая, когда главы двух стран обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее также состоялись встречи представителей России и США на уровне МИД. Так, в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву 12 апреля Владимир Путин принял его и главу российской дипломатии Сергея Лаврова в Кремле. Эта встреча проходила в закрытом формате, без представителей СМИ.

Ответным жестом американской стороны стала встреча главы Белого дома с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время его рабочего в Вашингтон. Их беседа также состоялась за закрытыми дверями. Правда, некоторые кадры, снятые во время встречи, позже появились в российских и иностранных СМИ.

Встречи Владимира Путина и бывшего президента США Барака Обамы проходили всегда на крупных международных саммитах, а сами беседы носили довольно спонтанный характер. Чаще всего они были краткосрочными и лидеры двух стран успевали побеседовать в кулуарах между мероприятиями саммитов.

В своем интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на улучшение российско-американских отношений.

В отрывке из интервью, опубликованном телеканалом Showtime, можно увидеть, что в ходе беседы Стоун спросил, есть ли надежда на изменение отношений России и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил российский лидер.

В настоящее время связи России и США находятся в низшей точке со времен холодной войны. Об этом Владимир Путин сказал на панельной сессии ПМЭФ-2017 «Бизнес-диалог Россия — США». При этом глава РФ заявил о намерении продолжать диалог с Дональдом Трампом.

«За несколько предыдущих лет фактически был разрушен формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий фундамент взаимного сотрудничества, наши двусторонние связи оказались на низшей со времён холодной войны точке», — пояснил президент России.

Напомним, что американский вице-президент Майк Пенс заявил о том, что Россия, Иран и терроризм – главные мировые угрозы, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзникам по Североатлантическому альянсу.

«От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте – кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил он в Атлантическом совете.

В Кремле в ответ на это сообщили, что сожалеют о подобных заявлениях американского вице-премьера.

«Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США. Конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той позицией, на которую ориентируются в Москве», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.