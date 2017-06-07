Пожар унес жизни трех мужчин и ребенка в Новосибирской области

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Новосибирск, 7 июня. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области: при пожаре погибли трое взрослых мужчин и шестилетний мальчик. Все они приходятся родственниками друг другу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, в дом на улице Фабричная пришли гости: праздновали рождение ребенка у хозяев дома. В какой-то момент часть гостей ушла, в том числе родители погибшего мальчика. Ребенок попросил оставить его в гостях, чтобы поиграть в компьютерные игры. На момент пожара в жилище находилось трое взрослых мужчин и ребенок.

Возгорание обнаружил хозяин дома, который ненадолго отлучался. Во время пожара он пытался спасти своих гостей, но огонь уже почти полностью охватил дом. Сам мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали с места трагедии.

Следователи полагают, что огонь мог разгорелся из-за курения одного из гостей. В настоящее время проводится доследственная проверка. Предстоит выяснить, почему гости с ребенком не смогли вовремя выбраться из горящего дома.