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Происшествия
Пожар унес жизни трех мужчин и ребенка в Новосибирской области

Пожар унес жизни трех мужчин и ребенка в Новосибирской области

6:30  7 Июня 2017
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Пожар унес жизни трех мужчин и ребенка в Новосибирской области

Новосибирск, 7 июня. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области: при пожаре погибли трое взрослых мужчин и шестилетний мальчик. Все они приходятся родственниками друг другу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, в дом на улице Фабричная пришли гости: праздновали рождение ребенка у хозяев дома. В какой-то момент часть гостей ушла, в том числе родители погибшего мальчика. Ребенок попросил оставить его в гостях, чтобы поиграть в компьютерные игры. На момент пожара в жилище находилось трое взрослых мужчин и ребенок.

Пожар унес жизни трех мужчин и ребенка в Новосибирской области

Возгорание обнаружил хозяин дома, который ненадолго отлучался. Во время пожара он пытался спасти своих гостей, но огонь уже почти полностью охватил дом. Сам мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали с места трагедии.

Следователи полагают, что огонь мог разгорелся из-за курения одного из гостей. В настоящее время проводится доследственная проверка. Предстоит выяснить, почему гости с ребенком не смогли вовремя выбраться из горящего дома. 

«Одна из проверяемых в настоящее время версий состоит в том, что быстрому распространению огня способствовала произошедшая утечка газа из находившегося в доме баллона», — говорится в сообщении СК РФ. 

#пожар #новосибирск
Олеся Волкова
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