Роспотребнадзор назвал регионы, в которых больше всего пьют

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Москва, 07 июня. Роспотребнадзор опубликовал доклад «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения», где названы самые пьяные и самые трезвые регионы России.

Как пишут «Известия», несмотря на общий положительный фон снижения употребления алкоголя в России в последние несколько лет – с 10,9 литров в пересчете на этанол в 2011 году до 6,6 литров в 2016-м, есть ряд регионов, где ситуация весьма тяжелая.

Так больше всего пьют горькую жители Магаданской области – 14,1 литров чистого спирта в год, чуть ниже показатели в Москве (13.3 л), а также в Республике Коми и Сахалинской области — 13 литров.

При этом самый низкий объем продаж крепкого алкоголя на душу населения зафиксирован в Ингушетии и Чечне — по 0,1 л, Кабардино-Балкарской Республике — 0,5 л, Республике Северная Осетия — Алания (0,6 л).

Кроме того, как отмечается в исследовании, в России стали пить меньше не только крепкий алкоголь, но и пиво. Так в 2016 году продажи пенного напитка составили 53,3 литров на человека, а в 2011-м этот показатель составлял 70,8 л.