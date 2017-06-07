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Сирия, 7 июня. Террористы «Исламского государства»* полностью выбиты из провинции Алеппо, армия правительства Сирии продолжает продвижение к востоку от Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): у боевиков отбили высоту Тель аль-Абд в Дамаске, боевиков ИГ* удалось полностью выбить из Алеппо. В Хомсе правительственные войска продолжают продвижение к востоку от Пальмиры. Продолжается наземная операция САА в районах города Даръа.

«Исламское государство»: боевиков выбили с территории у месторождений Аль-Шаер в районе Пальмиры, несколько террористов, включая командиров, были ликвидированы авиаударами коалиции в Хомсе. Высокопоставленного полевого командира уничтожили в Дейр эз-Зоре. Смертник «Исламского государства» в шахид-мобиле атаковал SDF**** в Ракке, его успели ликвидировать до того, как сработало взрывное устройство.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии отбила у боевиков, поддерживаемых коалицией, высоту Тель аль-Абд к юго-востоку от Думейры.

Боевики из Харасты в Восточной Гуте начали мирные переговоры с САА, сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Алеппо

Армия правительства Сирии наносит минометные и артиллерийские удары по позициям боевиков в населенном пункте Хайян к северо-западу от Алеппо.

Террористы «Исламского государства» полностью выбиты из провинции Алеппо силами армии правительства Сирии. Вероятно, «Тигры» направят силы для захвата треугольника Итрия-Ханасир-Ресафа в рамках продвижения к Дейр эз-Зору, передает Аlmasdarnews.

ВКС РФ и ВВС САР нанесли серию авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в населенных пунктах Азизия, Убейдия и Рида в районе Масканы на востоке провинции Алеппо.

Начались бои между группировкой ССА** «Фиркат аль-Хамза» (обученные США) и войсками САА в районе населенного пункта Бизаа в пригороде Аль-Баба. Есть погибшие и раненые, сообщается о смерти командира боевиков.

Город Алеппо остался без электричества после разрушения одной из опор линии электропередачи в деревне Атшана в сельской местности Хамы.

Как минимум семь бойцов YPG были убиты боевиками ССА у въезда в Тель Рифат на севере провинции. Курды уничтожили бронеавтомобиль боевиков.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии продолжает продвижение к востоку от Пальмиры.

Части САА при поддержке ВКС РФ, отбили у террористов территории у месторождений Аль-Шаер в районе Пальмиры, передает Farsnews.

ВВС коалиции нанесла несколько ударов по проправительственным силам в районе Бир Шахайма примерно в 30 километрах южнее перекрестка Заза, когда те пытались приблизиться к блокпосту Аль-Танф на юге провинции. Убиты два иракских и иранских бойца, повреждены два артиллерийских орудия, ПВО, вооруженный пикап и танк, сообщается в Twitter.

Confirmed:International Coalition has targeted Regime Militias and Forces trying to get near Al-Tanf Border Crossing and Base — Abdel Rahman (@VivaRevolt) June 6, 2017

Несколько террористов, включая командиров, были ликвидированы авиаударами коалиции в области Хельба и близ населенного пункта Хумейма к югу и юго-востоку от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Продолжились интенсивные авиаудары сирийской авиации по позициям террористов «Исламского государства» в районах и пригородах Дейр эз-Зора.

Высокопоставленный полевой командир «Исламского государства» ликвидирован в боях в Дейр эз-Зоре, передает Аlmasdarnews.

Террористы «Исламского государства» отступают с развязки Панорама, армия правительства Сирии отбила атаки террористов у холма Сануф. Ожесточенные атаки ИГ продолжаются.

IS retreat from points near Panorama roundabout captured recently + SAA repels sev. attacks on Sanouf hill. IS DeirEzzor offensive ongoing. — Hassan Ridha (@sayed_ridha) June 6, 2017

Подтверждена смерть высокопоставленного советника «Исламского государства» Турки аль-Бинали в результате авиаудара коалиции 1 июня в населенном пункте Маядин к югу от Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Продолжились интенсивные авиаудары сирийской авиации по позициям боевиков в районах города Даръа.

Продолжается наземная операция правительственной армии против боевиков в районах города Даръа.

Высокопоставленные командиры группировки, аффилированной с ИГ, «Джейш Халид ибн аль-Валид» и еще около 20 боевиков ликвидированы авиаударами ВВС коалиции на съезде их командования в населенном пункте Шаджара на юго-западе провинции. По всей вероятности, удары нанесли ВВС коалиции, сообщается в Twitter.

Четыре дня назад боевики ИГ «Джейш Халид ибн аль-Валид» казнили шесть своих бывших лидеров, содержавшихся в тюрьме по обвинению в причастности к убийству лидера Абу Хишама Аль-Хамави и связях с Израилем.

Убит майор САА Башар Джебейли в ходе борьбы с боевиками в Даръа.

Боевики ССА и локальные племена равнины Хауран объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с правительственными силами в Даръа.

#Daraa: #FSA & Hauran groups under Southern Front banner declared general mobilization to counter-pro-Regime forces in #Daraa. pic.twitter.com/5YdFsW6bY7 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 6, 2017

Провинция Идлиб

ВВС САР сбросили листовки над городами Идлиб и Джиср аш-Шугур, в которых призывают боевиков сложить оружие и сдаться.

Провинция Ракка

Представительница SDF Циган Шейх Ахмед заявила: «Мы начали продвижение в Ракку с двух флангов. Наш план – открыть безопасные коридоры для выхода гражданских лиц из города». SDF отбили у террористов «Исламского государства» населенный пункт Хави аль-Хава, а также холм и одноименный замок Тель Харкаль у западного въезда в Ракку, сообщает Аlmasdarnews.

SDF отбили у ИГ первый район в восточной Ракке – Аль-Машалаб (Al-Mashalab).

Смертник «Исламского государства» в шахид-мобиле атаковал SDF в Ракке. Сообщается, что его уничтожили до детонации.

SDF ведут бои с ИГ в населенном пункте Маазрат Хатин и у 17-й военной базы к северу от Ракки.

Сообщается о шести ракетных ударах американской системы Хаймарс по позициям ИГ в Ракке.

SDF отбили у ИГ населенный пункт Абу Аси к западу от Табки на трассе, ведущей в Алеппо.

Провинция Хама

САА наносит удары по позициям боевиков из РСЗО в Аль-Латамине на севере провинции.

Ирак

Иракские PMU доставляют гумпомощь в освобожденные деревни у сирийской границы.

Премьер-министр Ирака дистанцируется от поддерживаемых США войск SDF и заявляет, что Ирак стремится контролировать границу Сирии в координации с войсками Асада.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)