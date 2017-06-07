Ливни и шквалистый ветер: в Калининграде объявлено штормовое предупреждение

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Калининград, 7 июня. Региональное управление МЧС РФ предупреждает жителей Калининградской области об ухудшении погоды: на регион надвигаются ливни, грозы и шквалистый ветер.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, утром в среду на территории Калининградской области ожидается усиление ветра до 19-24 метров в секунду. Обстановку осложнят ливни и грозы. Местами может пройти град.

В ведомстве в связи с ухудшением погоды напомнили правила поведения при грозах: не разговаривать на улице по мобильному и держать его включенным, не прикасаться к металлическим предметам, находиться подальше от одиноко стоящих деревьев и ЛЭП, а также не купаться в водоемах.