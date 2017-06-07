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Новости Сирии
Египетский генерал считает, что США пытаются ослабить военный потенциал Дамаска

Египетский генерал считает, что США пытаются ослабить военный потенциал Дамаска

6:24  7 Июня 2017
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Египетский генерал считает, что США пытаются ослабить военный потенциал Дамаска

Каир, 7 июня. Египетский генерал Гамаль Мазлюм заявил, что с помощью авиационных ударов США пытаются ослабить военный потенциал Дамаска.

«Если проследить заявления американских представителей в последнее время, то становится понятно, что США целенаправленно действуют против Башара Асада, а удары по правительственным силам нацелены на то, чтобы ослабить его шансы на сохранение власти», — пояснил эксперт.

По его словам, США стремятся ослабить правительственные силы, продлевая, таким образом, конфликт во времени.

Ранее Газета.ру сообщала, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудары по военным Асада в Сирии.

Ирина Новикова
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