Египетский генерал считает, что США пытаются ослабить военный потенциал Дамаска

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Каир, 7 июня. Египетский генерал Гамаль Мазлюм заявил, что с помощью авиационных ударов США пытаются ослабить военный потенциал Дамаска.

«Если проследить заявления американских представителей в последнее время, то становится понятно, что США целенаправленно действуют против Башара Асада, а удары по правительственным силам нацелены на то, чтобы ослабить его шансы на сохранение власти», — пояснил эксперт.

По его словам, США стремятся ослабить правительственные силы, продлевая, таким образом, конфликт во времени.

Ранее Газета.ру сообщала, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудары по военным Асада в Сирии.