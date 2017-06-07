Шойгу предложил Китаю подписать дорожную карту военного сотрудничества
В Избранное
Астана, 7 июня. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем.
В Казахстане проходит встреча Шойгу с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.
По словам главы Минобороны РФ, российские эксперты уже подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы.
Шойгу предложил своему коллеги из Китая подписать документ.
Комментарии