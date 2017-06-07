Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Шойгу предложил Китаю подписать дорожную карту военного сотрудничества

Шойгу предложил Китаю подписать дорожную карту военного сотрудничества

6:07  7 Июня 2017
57

Шойгу предложил Китаю подписать дорожную карту военного сотрудничества

Астана, 7 июня. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития сотрудничества в военной области между Россией и Китаем.

В Казахстане проходит встреча Шойгу с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.

По словам главы Минобороны РФ, российские эксперты уже подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. 

Шойгу предложил своему коллеги из Китая подписать документ.

#минобороны #шойгу #китай #кнр
Олеся Волкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть