Мужчина задержан в Хитроу в рамках расследования теракта в Манчестере

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Лондон, 07 июня. В лондонском аэропорту Хитроу правоохранители в рамках расследования теракта в Манчестере задержали мужчину.

Как передает «Газета.ru», некий 38-летний гражданин, имя которого по понятным причинам не разглашается, был задержан полицией по подозрению «в правонарушениях, противоречащих закону о терроризме».

Кроме того, как рассказали в органах, арест мужчины был заранее спланированной акцией, прошел гладко, поэтому прямой угрозы работе и функционированию аэропорта не было.

Напомним, что взрыв на «Манчестер Арене» произошел в ночь на 23 мая по завершению концерта американской поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 – получили ранения.