Три человека стали жертвами стрельбы у школы в штате Юта

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Санди (США), 7 июня. Три человека погибли в результате стрельбы, открытой около здания начальной школы в американском городе Санди в штате Юта.

Согласно данным полиции, участниками инцидента были как взрослые, так и несовершеннолетние.

Сержант Джейсон Нильсен уточнил, что кроме трех погибших, еще два человека получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, говорится в материале Газеты.ру.

По предварительной информации, виновник стрельбы находится среди погибших. Личности погибших и пострадавших не разглашаются.