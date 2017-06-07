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Весь мир
Сирия: правительственные силы продвигаются в глубь пустыни в Восточном Хомсе

Сирия: правительственные силы продвигаются в глубь пустыни в Восточном Хомсе

5:54  7 Июня 2017
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Сирия: правительственные силы продвигаются в глубь пустыни в Восточном Хомсе

Дамаск (Сирия), 07 июня. Вооруженные силы официального Дамаска продолжают наступление в Восточном Хомсе.

Информационное агентство Fars News опубликовало видео, на котором запечатлены правительственные вооруженные силы Сирийской Арабской Республики, которые продолжают продвигаться в глубь пустыни в Восточном Хомсе.

Добавим, что ранее сирийская правительственная армия захватила Тель-Абьяд, а на северо-западе Даръа нанесла авиаудары по позициям боевиков исламистской группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид».
 

#сирия
Алексей Громов
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