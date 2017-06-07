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Россия
Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание для живодеров

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание для живодеров

5:41  7 Июня 2017
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Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание для живодеров

Москва, 07 июня. До шести лет лишения свободы предлагают ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Как пишут «Известия», с такой инициативой вышел депутат нижней палаты российского парламента Олег Шеин, отметив, что главным нововведением закона являются дополнительные квалифицирующие признаки.

Как считает депутат, таковыми признаками могут быть присутствие детей во время издевательств над животными, запись происходящего на видео или фотографирование, публикация подобных фактов в Интернете. 

«Предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы, а срок по второй части мы увеличиваем до шести лет», — рассказал парламентарий изданию.

#россия #госдума
Алексей Громов
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