Путин предупредил, США о последствиях вооруженного конфликта с Россией

В Избранное

Скопировать

Масштабного и открытого вооруженного конфликта между Россией и США не пережил бы никто. Так считает президент РФ Владимир Путин. Такое предупреждение от главы России прозвучало в рекламном ролике, посвященному выходу фильма о российском лидере. Его режиссером выступил Оливер Стоун.

Короткий ролик американский телеканал Showtime разместил во вторник на видеосервисе Youtube.

Напомним, что фильм о российском президенте американский кинорежиссер Оливер Стоун снял на основе серии бесед с Владимиром Путиным, которые проходили тет-а-тет. Четырехсерийный документальный фильм будет показан в США на телеканале Showtime 12-15 июня.

В коротком ролике, опубликованном телеканалом, Стоун спрашивает у главы России: «В случае «горячей» войны США доминировали бы?».

«Я думаю, что никто бы не пережил», — ответил на это Владимир Путин.

Кроме того российский лидер отметил, что не теряет надежды на положительные изменения в российско-американских отношениях.

«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — ответил он на вопрос, чего можно, на его взгляд, ожидать от победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента.

Как пишет Variety.com, в процессе подготовки этого интервью собеседники посмотрели художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу», рассказывающий о гипотетическом «ядерном апокалипсисе» в результате конфликта между СССР и США.

В конце апреля Оливер Стоун рассказал о своем новом фильме про российского президента.

«Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и, поскольку Вашингтон объявил его заклятым врагом», нужно знать, что он обо всем этом думает», – пояснил режиссер.

Стоун интригует тем, что обещает: в фильме американцам будет представлена точка зрения, которую они еще не слышали и рассказал, что четыре раза за два года встречался с президентом России.

По признанию кинорежиссера, при общении с президентом РФ его поразила прямота Путина. При этом Стоун отметил, что считает — и он, и его съемочная группа «отдали должное» главе РФ, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения России в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани ядерной войны.

Также кинорежиссер выразил уверенность, что Россия не влияла на выборы президента США. Все слухи о якобы вмешательстве российских хакеров режиссер считает политической войной демократов против Дональда Трампа.

Кроме того, в фильме есть мнение Владимира Путина и о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности США Эдварде Сноудене, который скрывается в России.

Оливер Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы. В разное время его героями его картин стали президенты США: Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший, Ричард Никсон. Последним фильмом американского режиссера была лента «Сноуден», рассказывающая историю беглого агента американских спецслужб, поведавшего миру правду о тотальной слежке американского разведсообщества за гражданами США, а также за гражданами других стран.

Ранее Владимир Путин дал интервью американской журналистке Мегин Келли. Оно было показано на американском телеканале NBC и принесло рекордное число просмотров. Беседу российского лидера и американской телеведущей посмотрели более шести миллионов человек.

Во время интервью, показанного в воскресенье, Путин остановился на вопросах американо-российских отношений и ответил на звучащие в Вашингтоне спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Так, российский лидер указал на то, что США по всему миру активно вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая, якобы, вмешалась в их выборы. Однако, президент отметил, что нашей стране просто не за чем было это делать.

Он также заявил о том, что настаивающие на достоверности информации о, якобы, имевшемся вмешательстве РФ в американские выборы введены в заблуждение, так как прямых доказательств подобного вмешательства нет. По словам президента, сегодня технологии таковы, что конечный адрес можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса. А информацию о том, что у него есть компромат на президента США Дональда Трампа, Владимир Путин и вовсе назвал ерундой.