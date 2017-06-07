Воссоединение Крыма с Россией не повод для шока — ЕСВД

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Брюссель, 07 июня. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией не должно быть шоком для мирового сообщества.

Об этом, как передает «Газета.ru», заявил глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Габор Иклоди.

«Три года назад это стало шоком для нас. Но потом мы можем задать сами себе вопрос: произошло ли это абсолютно неожиданно? Я считаю, что ответ – нет», — рассказал в своем выступлении высокопоставленный сотрудник «внешнеполитического» ведомства ЕС.

По мнению Иклоди, в мире просто не хотели или не смогли прислушаться к сигналу, который был послан ранее, напомнив слова российского президента Владимира Путина о распаде СССР.