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Весь мир
Воссоединение Крыма с Россией не повод для шока — ЕСВД

Воссоединение Крыма с Россией не повод для шока — ЕСВД

5:29  7 Июня 2017
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Воссоединение Крыма с Россией не повод для шока — ЕСВД

Брюссель, 07 июня. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией не должно быть шоком для мирового сообщества.

Об этом, как передает «Газета.ru», заявил глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Габор Иклоди. 

«Три года назад это стало шоком для нас. Но потом мы можем задать сами себе вопрос: произошло ли это абсолютно неожиданно? Я считаю, что ответ – нет», — рассказал  в своем выступлении высокопоставленный сотрудник «внешнеполитического» ведомства ЕС.

По мнению Иклоди, в мире просто не хотели или не смогли прислушаться к сигналу, который был послан ранее, напомнив слова российского президента Владимира Путина о распаде СССР.

«Российский лидер в свое время делал заявления о защите 25 миллионов русскоговорящего населения, которые оказались после распада СССР вне России», — резюмировал европейский дипломат.

#россия #крым #севастополь
Алексей Громов
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