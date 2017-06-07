Путин рассказал, почему в Сноудену в России предоставили убежище

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Вашингтон, 07 июня. Бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену было предоставлено убежище в России ввиду того, что в Москве полагали, что он намерен бороться за соблюдение прав человека.

Как пишет ТАСС, об этом рассказал президент России Владимир Путин в новой ленте режиссера Оливера Стоуна, с фрагментами которой на днях ознакомили журналистов агентства Bloomberg.

«Нам тогда говорили, что это человек, который хочет бороться против нарушения прав человека», — приводит агентство на английском языке цитату Путина, который объясняет, чем руководствовались власти РФ, когда принимали решение относительно Сноудена.

Добавим, что полностью документальная лента Оливера Стоуна The Putin Interviews («Интервью Путина») будет показана на кабельном телеканале Showtime на следующей неделе – 12–15 июня