Глава Минюста США может уйти в отставку из-за своей позиции по России

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Вашингтон, 7 июня. Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс может уйти в отставку из-за своей позиции в отношении расследования возможного российского влияния на выборы президента страны.

Согласно данным местных СМИ, отношения между президентом США Дональдом Трампом и генпрокурором стали «слишком напряженными».

Отмечается, что в личных беседах Трамп неоднократно упрекал Сешнса в желании отстраниться от расследования «российского влияния».

Ранее Газета.ру сообщала, что конгресс США расследует возможную встречу Сешнса и посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка во время президентской кампании Трампа.