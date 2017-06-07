Глава Минюста США может уйти в отставку из-за своей позиции по России
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Вашингтон, 7 июня. Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс может уйти в отставку из-за своей позиции в отношении расследования возможного российского влияния на выборы президента страны.
Согласно данным местных СМИ, отношения между президентом США Дональдом Трампом и генпрокурором стали «слишком напряженными».
Отмечается, что в личных беседах Трамп неоднократно упрекал Сешнса в желании отстраниться от расследования «российского влияния».
Ранее Газета.ру сообщала, что конгресс США расследует возможную встречу Сешнса и посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка во время президентской кампании Трампа.
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