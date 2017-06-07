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Весь мир
Глава Минюста США может уйти в отставку из-за своей позиции по России

Глава Минюста США может уйти в отставку из-за своей позиции по России

5:30  7 Июня 2017
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Глава Минюста США может уйти в отставку из-за своей позиции по России

Вашингтон, 7 июня. Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс может уйти в отставку из-за своей позиции в отношении расследования возможного российского влияния на выборы президента страны.

Согласно данным местных СМИ, отношения между президентом США Дональдом Трампом и генпрокурором стали «слишком напряженными».

Отмечается, что в личных беседах Трамп неоднократно упрекал Сешнса в желании отстраниться от расследования «российского влияния».

Ранее Газета.ру сообщала, что конгресс США расследует возможную встречу Сешнса и посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка во время президентской кампании Трампа.

Ирина Новикова
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