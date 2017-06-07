Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Омский педофил забил до смерти собственную мать

Омский педофил забил до смерти собственную мать

5:03  7 Июня 2017
118

Омский педофил забил до смерти собственную мать

Москва, 7 июня. В Омске в ближайшее время состоится суд над горожанином, забившим до смерти собственную мать.

Согласно данным следствия, преступление было совершено в июле 2016 года. Мужчина повздорил с матерью после чего на протяжении 11 часов жестоко избивал ее различными предметами. В результате проведенной экспертизы стало известно, что убийца нанес женщине около 73 ударов.

Преступник задержан, однако вину признать отказывается.Омский педофил забил до смерти собственную мать

Отметим, что в 1985 году обвиняемый уже был судим за изнасилование несовершеннолетнего ребенка.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть