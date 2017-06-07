Омский педофил забил до смерти собственную мать

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Москва, 7 июня. В Омске в ближайшее время состоится суд над горожанином, забившим до смерти собственную мать.

Согласно данным следствия, преступление было совершено в июле 2016 года. Мужчина повздорил с матерью после чего на протяжении 11 часов жестоко избивал ее различными предметами. В результате проведенной экспертизы стало известно, что убийца нанес женщине около 73 ударов.

Преступник задержан, однако вину признать отказывается.

Отметим, что в 1985 году обвиняемый уже был судим за изнасилование несовершеннолетнего ребенка.