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Общество
В России может измениться система профориентации молодежи

В России может измениться система профориентации молодежи

4:52  7 Июня 2017
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В России может измениться система профориентации молодежи

Москва, 7 июня. Специалисты Экспертно-аналитического центра РАНХиГС предложили провести в России реформу системы профориентации молодых людей.

Сообщается, что эксперты направили свои предложения в кабинет министров. В частности, эксперты ЭАЦ предлагают выявлять способности человека начиная со среднего школьного возраста, а также оказывать молодым людям психологическую поддержку при выборе профессии.

«Дает о себе знать отсутствие на федеральном уровне единой, целостной системы профориентационной работы», — цитирует газета «Известия» директора ЭАЦ РАНХиГС Николая Калмыкова.

Ирина Новикова
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