Сирия: курды захватили военную базу ИГ и три деревни в районе Ракки

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Ракка, 7 июня. Сирийские демократические силы (SDF), поддерживаемые США, захватили военную базу террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и три деревни в районе Ракки.

Сообщается, что курдским отрядам удалось захватить деревни Мазраат Хаттин, Тал Харкала и Аль-Нора. Возле первой деревни была взята под контроль военная база боевиков.

Ранее Газета.ру сообщала, что США предупредили Турцию о начале штурма Ракки. Позже в штабе коалиции опровергли данное сообщение.

* Организация запрещена на территории РФ.