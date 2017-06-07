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Весь мир
Сирия: в провинции Даръа нанесены авиаудары по позициям боевиков «Джейш Халид»

Сирия: в провинции Даръа нанесены авиаудары по позициям боевиков «Джейш Халид»

4:09  7 Июня 2017
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Сирия: в провинции Даръа нанесены авиаудары по позициям боевиков «Джейш Халид»

Дамаск, 7 июня. Правительственные силы Сирии нанесли авиационные удары по позициям боевиков исламистской группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» на северо-западе провинции Даръа.

Напомним, что группировка рассматривается правительством Сирии как террористическая организация.

Ранее сообщалось, что боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» казнили нескольких своих бывших командиров за шпионаж в пользу сирийских правительственных войск.

 

Ирина Новикова
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