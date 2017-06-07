Чешский дипломат предупредил о распаде Украины

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Прага, 7 июня. Бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта заявил, что Украине угрожает распад.

По мнению эксперта, украинские власти упустили момент для мирной федерализации страны, а отношения почти со всеми соседними государствами являются крайне напряженными.

Также он отметил, что 60% молодых украинцев готовы уехать из страны в случае ухудшения экономической ситуации и поэтому безвизовый режим с Евросоюзом может сыграть злую шутку с Европой.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что день подписания соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом является историческим для обеих сторон.