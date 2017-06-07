Сирия: повстанцы в Харасте хотят заключить перемирие с властями

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Дамаск, 7 июня. Повстанцы из сирийской Харасты заявили о готовности к проведению переговоров с правительством Сирии о заключении перемирия.

Отмечается, что подобно предыдущим договоренностям, сделка позволит тем, кто хочет сложить оружие и вернуться к мирной жизни, урегулировать свой статус с властями страны.

Ранее Газета.ру сообщала, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиационные удары по силам президента Башара Асада в Сирии.