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Новости Сирии
Сирия: повстанцы в Харасте хотят заключить перемирие с властями

Сирия: повстанцы в Харасте хотят заключить перемирие с властями

3:23  7 Июня 2017
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Сирия: повстанцы в Харасте хотят заключить перемирие с властями

Дамаск, 7 июня. Повстанцы из сирийской Харасты заявили о готовности к проведению переговоров с правительством Сирии о заключении перемирия.

Отмечается, что подобно предыдущим договоренностям, сделка позволит тем, кто хочет сложить оружие и вернуться к мирной жизни, урегулировать свой статус с властями страны.

Ранее Газета.ру сообщала, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиационные удары по силам президента Башара Асада в Сирии.

Ирина Новикова
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