Миллиардеры нашли лазейку, чтобы не платить налоги в РФ – Reuters

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Москва, 7 июня. Политика деофшоризации, проводимая российскими властями с 2014 года, может оказывать негативный эффект на экономику России, сообщает агентство Reuters. По данным агентства, ряд российских миллиардеров сохраняет свой бизнес в России, но при этом не являются налоговыми резидентами.

Для того, чтобы не становиться налоговыми резидентами и декларировать свои офшорные активы, бизнесмены проводят в России менее 183 дней в году.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», —отметил российский бизнесмен Владимир Потанин. Сам Потанин по-прежнему является налоговым резидентом России, однако, по его словам, он знает несколько случаев, когда бизнесмены сохраняли свои инвестиции в России, прекращая платить налоги.