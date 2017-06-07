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НАТО не считает размещение своих сил в Восточной Европе нарушением обязательств

НАТО не считает размещение своих сил в Восточной Европе нарушением обязательств

3:00  7 Июня 2017
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НАТО не считает размещение своих сил в Восточной Европе нарушением обязательств

Брюссель, 7 июня. Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что НАТО не считает размещение своих сил в Восточной Европе нарушением обязательств перед Россией.

«НАТО — это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией» — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что усиленное передовое военное присутствие является частью ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами.НАТО не считает размещение своих сил в Восточной Европе нарушением обязательств

Ранее Газета.ру сообщала, что НАТО намерено разместить четыре многонациональные боевые группы в Восточной Европе, а также тренировочную бригаду в Румынии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что данное решение станет нарушением обязательств перед РФ в рамках Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года.

Ирина Новикова
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