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Брюссель, 7 июня. Пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что НАТО не считает размещение своих сил в Восточной Европе нарушением обязательств перед Россией.

«НАТО — это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией» — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что усиленное передовое военное присутствие является частью ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами.

Ранее Газета.ру сообщала, что НАТО намерено разместить четыре многонациональные боевые группы в Восточной Европе, а также тренировочную бригаду в Румынии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что данное решение станет нарушением обязательств перед РФ в рамках Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года.