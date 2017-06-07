Пушков: США по-прежнему поддерживают боевиков в Сирии
Москва, 7 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать боевиков в Сирии.
«США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ* - для отвода глаз. Администрации меняются — курс не меняется», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Газета.ру сообщала, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после удара США по базе в Сирии условия для переговоров в Москве стали хуже, чем при прошлом американском госсекретаре Джоне Керри.
* Организация запрещена на территории РФ.