Пушков: США по-прежнему поддерживают боевиков в Сирии

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Москва, 7 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать боевиков в Сирии.

«США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ* - для отвода глаз. Администрации меняются — курс не меняется», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после удара США по базе в Сирии условия для переговоров в Москве стали хуже, чем при прошлом американском госсекретаре Джоне Керри.

США попрежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ - для отвода глаз. Адм-ции меняются - курс не меняется. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 6, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.