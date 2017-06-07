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Весь мир
Пушков: США по-прежнему поддерживают боевиков в Сирии

Пушков: США по-прежнему поддерживают боевиков в Сирии

2:42  7 Июня 2017
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Пушков: США по-прежнему поддерживают боевиков в Сирии

Москва, 7 июня. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать боевиков в Сирии.

«США по-прежнему поддерживают в Сирии боевиков. Рассуждения о борьбе с ИГ* - для отвода глаз. Администрации меняются — курс не меняется», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после удара США по базе в Сирии условия для переговоров в Москве стали хуже, чем при прошлом американском госсекретаре Джоне Керри.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Новикова
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