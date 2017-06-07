Правду на крови раскрыл сербский снайпер, капитан армии ДНР: У двух войн один заказчик. ФАН-ТВ

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«У попа они убили всю семью, мать, жену изнасиловали и голую распяли на стене дома. Одного ребенка насадили на кол, другого распяли на кресте. А самому попу перед этим подрезали вены, чтобы медленно истекал кровью». Эти строчки – из книги «Когда мертвые заговорят». Ее автор – сербский доброволец, снайпер, капитан армии Донецкой Народной Республики Деян Берич. Этот человек воевал с самого начала событий Русской Весны. Прошел все горячие точки Донецкой Народной Республики, был в украинском плену, неоднократно получал ранения. Еще задолго до этого, в 1999-м году, когда войска НАТО бомбили Косово, а в Сербии началась гражданская война, он воевал за свободу своей Родины. О том, что заставило легендарного снайпера объединить эти два противостояния в одной книге, он рассказал в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ, которое состоялось в рамках презентации в Москве этого нового литературного произведения.

– «Когда мертвые заговорят» – так называется ваша книга. Расскажите, о чем она?

– Она говорит о первых 15-ти днях войны в Сербии, когда НАТО – террористическая организация – бомбардировала мое государство. Говорит о жизни людей, о том, насколько сербы любили свою Родину, но не знали, что все, которые ехали на передовую, уезжали прямо в смерть. И очень мало людей пережили эти первые 15 дней войны, когда было обострение, но всё равно – они ехали вперед, потому что они знали, что защищают свою родину, свой дом, свою семью. Я говорю об этом. И история Сербии затронута немножко, история войны с Боснией, с Хорватией, распад Югославии… Вот так.

– Что побудило вас написать эту книгу?

– Сейчас в Сербии находится предательское правительство, которое старается нам рассказать, что всё, что НАТО делал, было очень хорошо, как было нужно бомбардировать нашу Сербию – оказывается, они наши друзья. И они стараются не позволить правде выйти в эфир. И если скажут, что НАТО бомбил Сербию бомбами, которые запрещены мировым соглашением, – они стараются обо всём, что прошло, не говорить. Но это несправедливо, и мне надо было написать эту книгу.

В первую очередь она написана для будущего поколения, для молодых людей, которые должны понять, почему они могут жить свободно, кто отдал жизнь за них, и сколько людей погибло, чтобы они могли жить спокойно. Чтобы люди увидели, насколько нужно любить свое государство, когда ты воюешь не за кого-то, а просто воюешь за свою Родину и за свой дом.

– Как получилось, что вы оказались снова на войне, уже в Донбассе?

– Ну, как… Ребята, которые воевали у нас, пригласили. Пришел. Просто это долг, который мы в Сербии должны вернуть русскому народу. Правительство правительством, но мы как народ должны друг друга поддерживать всегда. Здесь есть ребята, которые воевали в Сербии, в Боснии, в Косово, и сейчас есть, и у нас там на Донбассе есть.

– Находясь долгое время на передовых позициях, тяжело морально, психологически?

– Ну конечно, есть. Очень тяжело, очень тяжело. Но ты знаешь, что это нужно, что надо с этим бороться. Есть там детский дом, в Донецке, в который мы постоянно приходим. Они говорят, что я спас их, когда им было трудно. Но на самом деле, это они спасли меня, потому что эта зарядка от них полная… Детское сердце – оно чистое. С ним поиграть, поговорить – и ты понимаешь, что должен там и дальше сражаться.

– Как изменился Донбасс за все те годы, что идет война?

– Когда началась война, Донбасс – это было просто ополчение, там не было ничего. Проще говоря, не было ни государства, ни армии – ничего. Были такие смешные войны, но с сердцем, когда люди знали, что они хотят и за что воюют. Но сейчас это настоящая республика, у которой есть и свое правительство, и своя армия. Есть суд, полиция, служба безопасности – настоящее государство стало.

– Для вас это гордость?

– Конечно, гордость. Когда знаешь, за что ты воюешь, и потом видишь, что из этого что-то произошло. Значит, эта жертва не была напрасной. Это большая гордость, конечно.

– Как вы оцениваете то, что происходит сегодня на Украине и в Донбассе в целом?

– Украина теряет свое государство, с каждым днем все больше и больше. Я не знаю, понимают ли они это, но они его теряют. А Донбасс становится все сильнее и сильнее, всё лучше и лучше. К сожалению, может быть, это звучит, как парадокс, но наша армия ДНР и ЛНР, на самом деле, намного больше сделала для Украины, чем сама Украина. Потому что мы уничтожаем эти карательные батальоны, которые продолжают войну. А народ там должен уничтожить этих политиков, которые развязали войну, и тогда будет мир на Украине. Украинский народ – хороший народ. Мы не можем сравнивать никогда украинский народ с этим правительством, с карательными батальонами, которые воюют, и с ВСУшниками, которые хотят воевать.

– А что общего вы видите в этих двух противостояниях – в Сербии и в Донбассе?

– Тут все общее. Просто заказчик одной и другой войны одинаковый – это Америка и НАТО, им эти войны очень нужны, чтобы на границе с Россией было обострение, чтобы на Балканах было обострение, чтобы оно затронуло православный мир.

– Об этом, в том числе, вы пишите в этой книге?

– Да, об этом тоже там написано.

– Как случилось так, что вы вышли из боевых действий в Донбассе, уехали оттуда?

– А я не уехал, я приехал здесь полечиться. У меня последний раз ранение было, нехорошо далось на глаза, сделал операцию, вчера контроль был, надо еще одну делать. Я не ушел, я просто приехал чуть-чуть полечиться на две недели – и сразу в Донбасс. Ну, как отдыхать, когда такая обстановка? Что происходит сейчас? Сейчас снова началось обострение, снова убивают гражданских. Когда на войне военные убивают военных – это ненормально тоже, но это как бы считается правильным. Но они начали снова гражданских убивать, и просто надо их остановить.

– А сейчас хватит сил, на ваш взгляд?

– Если мы сначала с ними сражались, когда у нас ничего не было, – то сейчас у нас все есть. У нас настоящая армия, люди тренированные. У нас хватит сил для много чего.

– Что для вас Россия – для народа Донбасса? Вы приехали сюда, в Москву, презентуете книгу, что для вас это значит?

– Россия для нас – всё. Я сейчас тоже из Донбасса, у меня есть паспорт Донбасса. Россия для нас – всё. Если бы не их конвои, мы бы там умерли там от голода, понимаете? Народ Донбасса очень благодарен России. Ну, есть и те, кто стараются рассказать, как Россия слила Донбасс, как Захарченко слил Донбасс… Но это все неправда, это Пятая колонна, либералы, которые лают на все лучшее, что есть у нас. На самом деле, Россия и Донбасс – одно. Можно разделить границу, но это ничего не означает.

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