США нашли «русский след» в катарском дипломатическом кризисе

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Вашингтон, 7 июня. Власти США полагают, что «российские хакеры» могли взломать государственные новостное агентство Катара, разместив фальшивую новостную заметку, которая сыграла важную роль в развитии текущего дипломатического кризиса.

Как сообщается, ФБР уже отправила группу следователей в Доху, чтобы помочь катарскому правительству расследовать данный инцидент.

Американский канал CNN утверждает, что за взломом правительственного новостного агентства, о котором власти Катара рассказали две недели назад, якобы стояли «российские хакеры». Напомним, что в Катаре расположена крупнейшая в регионе военная база США.

Дипломатический кризис вокруг Катара был вызван недовольством ряда других государств региона, обвинивших Катар в поддержке террористических организаций. Катарское информационное агентство «Аль-Джазира» утверждает, что истинной причиной конфликта стал взлом ресурсов Катарского информационного агентства.