Стоун подарил Путину пустую коробку от диска с фильмом Кубрика

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Москва, 7 июня. Во время записи интервью с российским президентом Владимиром Путиным, американский режиссер Оливер Стоун подарил ему пустую коробку от диска с фильмом Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав или как я перестал бояться и полюбил бомбу».

Об этом пишет американский журнал Variety.

Сообщается, что Стоун посоветовал Путину посмотреть этот фильм, после чего они вместе посмотрели один из фрагментов ленты Кубрика. Затем режиссер подарил президенту коробку из-под диска.

«Типичный американский подарок», – отметил Путин, убедившись, что коробка пуста.

Четырехсерийный фильм Стоуна о Путине будет показан на американском телевидении 12-15 июня.