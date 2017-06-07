Интерес иностранцев к отдыху в России за год вырос почти вдвое

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Москва, 7 июня. Эксперты международного туристического поискового ресурса Momondo сообщили, что интерес самостоятельных путешественников-иностранцев к России за год вырос на 45%.

Согласно данным исследования, наиболее популярен отдых в России у туристов из Германии, США, Дании, Италии, Швеции и Казахстана, говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что в пятерку любимых интуристами городов, вошли Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Омск и Новосибирск.

Помимо этого, иностранцев интересуют курорты Крыма и Краснодарского края.