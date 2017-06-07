Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Песков: встреча Трампа и Путина может пройти без заявления для СМИ

Песков: встреча Трампа и Путина может пройти без заявления для СМИ

2:04  7 Июня 2017  /обновлено: 2:57  07 Июня 2017
221

Песков заявил, что встреча Трампа и Путина может пройти без заявления для СМИ

Москва, 7 июня. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пройти без традиционного заявления для прессы.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин и Трамп могут встретиться в Гамбурге, где пройдет саммит G20. Песков отметил, что точную дату еще не определили. Переговоры пройдут без традиционного заявления для журналистов, сообщает газета «Известия».

«В Гамбурге — да, может, но даты нет», — рассказал пресс-секретарь президента России.

В начале мая состоялся телефонный разговор между главами России и Соединенных Штатов Америки. Политики договорились, что в Гамбурге будет организована личная встреча.

#путин #трамп #песков
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть