Саудовская Аравия поставила условия для возобновления отношений с Катаром

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Эр-Рияд, 7 июня. Саудовская Аравия потребовала от Катара выполнения 10 условий для нормализации отношений.

Согласно данным дипломатических источников, эмир Катара должен выполнить поставленные условия в течение ближайших 24 часов.

В частности, Эр-Рияд потребовал от Дохи разорвать дипломатические отношения с Ираном, выдворить из страны всех членов исламистских группировок «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ) и ХАМАС, а также заморозить их счета в катарских банках.

Ранее Газета.ру сообщала, что 5 июня ряд государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Катар обвинили в содействии терроризму и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.