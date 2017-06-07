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Весь мир
Трамп пошутил, что его зять стал популярнее, чем он сам

Трамп пошутил, что его зять стал популярнее, чем он сам

1:41  7 Июня 2017
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Трамп пошутил, что его зять стал популярнее, чем он сам

Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп пошутил, что его зять и помощник Джаред Кушнер стал популярнее, чем он сам.

«Он становится гораздо популярнее меня», – приводит слова Трампа RT.

Американский лидер в шутку добавил, что это его «слегка расстраивает».

Напомним, что Кушнер стал центром внимания американских СМИ после сообщения газеты The Washington Post о том, что он встречался с российским послом в США Сергеем Кисляков в небоскребе Trump Tower, и в ходе этой встречи прозвучало предложение создать секретный канал связи между Вашингтоном и Москвой.

 

#трамп #кушнер
Антон Зарубин
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