Трамп пошутил, что его зять стал популярнее, чем он сам

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Вашингтон, 7 июня. Президент США Дональд Трамп пошутил, что его зять и помощник Джаред Кушнер стал популярнее, чем он сам.

«Он становится гораздо популярнее меня», – приводит слова Трампа RT.

Американский лидер в шутку добавил, что это его «слегка расстраивает».

Напомним, что Кушнер стал центром внимания американских СМИ после сообщения газеты The Washington Post о том, что он встречался с российским послом в США Сергеем Кисляков в небоскребе Trump Tower, и в ходе этой встречи прозвучало предложение создать секретный канал связи между Вашингтоном и Москвой.