Сирия: удар коалиции по САА связан с визитом Трампа в Саудовскую Аравию

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Москва, 7 июня. Удар коалиции по армии Сирии связан с визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, считает политолог Маис Курбанов.

Эксперт объяснил, чем выгодны авиаудары по сирийским военным Соединенным Штатам Америки. Третье нападения коалиции на правительственные силы в Сирии можно считать очередным предупреждением. Как отметил Курбанов, за действиями коалиции стоят корыстные интересы США. Политолог подчеркнул, что Вашингтон на словах борется с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*, а на деле — с сирийским лидером Башаром Асадом.

«Американцам невыгодны успехи Башара Асада. И в этом их интересы с ИГ* совпадают», — объяснил эксперт изданию «Политика сегодня».

Кроме того, уточнил Курбанов, 20 мая США подписали сделку на продажу оружия на 110 млрд долларов с Саудовской Аравией, радикальные круги которой симпатизируют ИГ. Трамп встретился с королем страны Салманом бен Абдель Азиз ас-Саудом.

Напомним, во вторник коалиция во главе США в Сирии нанесла новые удары по САА на юге Сирии в районе Ан-Танф.

* Организация запрещена на территории РФ.