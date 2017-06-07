Роспотребнадзор предупредил россиян о новом вирусе гриппа

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Москва, 7 июня. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что в текущем году в России может появиться новый вирус гриппа.

Сообщается, что пришедший вирус может быть похож на свиной 2009 года.

«В следующем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2)», — цитирует доклад службы газета «Известия».

При этом отмечается, что новые штаммы уже включены в состав вакцины от гриппа, поэтому эпидемия не ожидается.

Ранее Газета.ру сообщала, что австралийские медики заявили, что грипп в 13 раз увеличивает риск возникновения инфаркта.