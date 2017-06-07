Госдеп: США ведут активную межведомственную работу в ответ на «вызовы России»

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Вашингтон, 7 июня. В США идет активная межведомственная работа по противодействию «вызовам со стороны России», заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джон Хефферн.

По его словам, Россия «не принимает» сложившийся в Европе после окончания холодной войны порядок, что привело к «агрессии» в Грузии и Украине. Хефферн считает, что Россия ставит целью ослабление демократических институтов Запада.

«В США идет активная межведомственная работа по тому, как противодействовать этим вызовам. Госдеп, минобороны, разведсообщества, правоохранительные органы работают вместе тесно здесь в США и в Европе», – заявил Хефферн.

Напомним, что Москва неоднократно называла неприемлемыми обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины, напоминая, что она не является стороной украинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.