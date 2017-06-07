Стоун показал, как Путин занимается спортом

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Вашингтон, 7 июня. Режиссер Оливер Стоун, снявший четырехсерийный фильм о российском президенте «Интервью с Путиным», показал, как российских руководитель занимается спортом.

В одном из отрывком анонсированного фильма продемонстрировано, как Путин играет в хоккей и занимается на тренажерах. Кроме того, Путин рассказал Стоуну, что ежедневно плавает и поднимает тяжести.

Кроме того, в отрывке показывается, как Путин в своей резиденции кормит морковью лошадь, названную голландского теоретического физика Йоханнеса Дидерика ван дер Ваальса.