Эрдоган: Изоляция Катара не станет способом выхода из кризиса

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Анкара, 7 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изоляция Катара не станет решением существующих проблем в регионе.

«Изоляция Катара не решит существующих проблем», — сказал турецкий глава.

Он подчеркнул, что Турция приложит все усилия для урегулирования ситуации вокруг Катара путем диалога.

«Мы делаем все, чтобы разрешить этот кризис», — добавил Эрдоган.

Ранее Газета.ру сообщала, что 5 июня ряд государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Катар обвинили в содействии терроризму и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна.