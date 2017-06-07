Мавритания прекратила дипломатические отношения с Катаром

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Нуакшот, 7 июня. Мавритания объявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Как пишет агентство AMI, ссылаясь на министерство иностранных дел страны, решение прекратить сотрудничество с Катаром продиктовано «его упорством продолжать ту же самую политику».

Отмечается, что Катар распространял анархию и беспорядки в ряде арабских стран. Политика этого государства, по данным Нуакшота, была связана с поддержкой террористических организаций и распространением экстремистских идей.

Напомним, в понедельник дипломатические отношения с Катаром прекратили Египет, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия. Такое же решение приняли власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий. Ранее Иордания зарыла представительство катарского телеканала в Аммане. Катар призвал к диалогу арабские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой.