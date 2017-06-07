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Новости Сирии
Сирия: ИГ подорвало заминированную машину в освобожденном курдами квартале Ракки

Сирия: ИГ подорвало заминированную машину в освобожденном курдами квартале Ракки

0:59  7 Июня 2017
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Сирия: ИГ подорвало заминированную машину в освобожденном курдами квартале Ракки

Ракка, 7 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) атаковали позиции курдов квартале Ракки Аль-Машлаб, который был отбит у боевиков в этот вторник.

Террористы применили заминированный автомобиль. По предварительным данным, в результате теракта никто не пострадал.

Напомним, что курдской группировке «Сирийские демократические силы» удалось прорваться в Ракку и занять один из кварталов.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #ракка
Антон Зарубин
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