Сирия: ИГ подорвало заминированную машину в освобожденном курдами квартале Ракки

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Ракка, 7 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) атаковали позиции курдов квартале Ракки Аль-Машлаб, который был отбит у боевиков в этот вторник.

Террористы применили заминированный автомобиль. По предварительным данным, в результате теракта никто не пострадал.

Напомним, что курдской группировке «Сирийские демократические силы» удалось прорваться в Ракку и занять один из кварталов.

* Организация запрещена на территории РФ.