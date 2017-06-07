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Происшествия
Ирландская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

Ирландская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

0:44  7 Июня 2017
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Ирландская полиция задержала второго подозреваемого по делу о теракте в Лондоне

Дублин, 7 июня. В Ирландии был задержан второй подозреваемый в причастности к теракту, произошедшему в Лондоне 3 июня.

Как сообщается, подозреваемый был задержан ирландской полицией.

Напомним, что ранее были задержаны 12 человек, позже все они были отпущены. В этот вторник британская полиция задержала 27-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к исполнению теракта.

3 июня автомобиль протаранил толпу на Лондонском мосту. Трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, начали нападать на прохожих; позже все они были уничтожены полицией.

 

#лондон #ирландия
Антон Зарубин
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