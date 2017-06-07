Иордания закрыла офис катарского телеканала «Аль-Джазира»

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Амман, 7 июня. Иордания намерена снизить уровень дипломатического представительства в Катаре и закрывает офис телеканала «Аль-Джазира» в Аммане. Об этом рассказал министр информации, официальный представитель правительства страны Мухаммед аль-Мумини.

Правительство пришло к такому выводу, проанализировав причины кризиса, который наблюдается в отношениях Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, королевства Бахрейн и Катара.

Отменяется лицензия офиса телеканала «Аль-Джазира», находящегося в Аммане.

Напомним, в понедельник Бахрейн, ОАЭ, Египет и Саудовская Аравия объявили, что разрывают дипломатические отношения с Катаром. Они обвинили Доху в поддержке террористов и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Катар призвал к диалогу арабские страны, разорвавшие дипотношения с Дохой.