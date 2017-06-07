Путин: НАТО ищет внешних врагов, чтобы оправдать свое существование

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Вашингтон, 7 июня. НАТО постоянно занимается поиском внешнего врага, чтобы оправдать свое существование. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин напомнил, что больше нет ни Восточного блока, ни Советского союза, в противовес которым был создан НАТО. «Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг, идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником», – заявил Путин в интервью Стоуну.

Отрывок из анонсированного четырехсерийного фильма «Интервью Путина» был показан на канале Showtime. Сам фильм будет выходить 12-15 июня на том же канале.