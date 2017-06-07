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Новости Сирии
Удар США по колонне САА ставит целью закрепить влияние Вашингтона в регионе – эксперт

Удар США по колонне САА ставит целью закрепить влияние Вашингтона в регионе – эксперт

0:18  7 Июня 2017
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Удар США по колонне САА ставит целью закрепить влияние Вашингтона в регионе – эксперт

Москва, 7 июня. Удар, нанесенный возглавляемой США коалицией, по колонне проправительственных войск в Сирии был выполнен не по ошибке и он ставит своей целью закрепление влияния Вашингтона в регионе. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он напомнил, что это не первый удар, нанесенный коалицией в районе Ат-Танфе. «США пытаются удержать эти территории под своим контролем, то есть вычленить этот регион Сирии в свою сферу влияния. Любые попытки вторжения союзников Дамаска демонстративно и жестко пресекаются. Делается все, чтобы не допустить сирийские силы к иранской границе», – приводит слова политолога ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, он подчеркнул, что США также пресекают все попытки Ирана пробить сухопутный коридор к Дамаску, чтобы объединить свои силы с САА и ее союзниками. По словам Багдасарова, данный вопрос крайне важен для Пентагона, так как от него зависит, смогут ли США реализовать свои попытки расколоть Сирию на сферы влияния.

 

 

#сша #сирия #багдасаров
Антон Зарубин
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