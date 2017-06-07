Авиаудар коалиции по САА: США имеют корыстные цели в Сирии и не борются с ИГИЛ

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Дамаск, 7 июня. Коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. Как считают эксперты Nation News, действия американских военных доказывают корыстные интересы США в САР.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко считает, что Вашингтон не следует политике борьбы с международным терроризмом. Он напомнил, что американские военные нарушают все свои обещания, нанося удары по бойцам, которые борются с боевиками, запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.

При этом коалиция оправдывает свои атаки надуманными поводами. «Все это может быть интерпретировано исключительно как агрессивная акция», — подчеркнул Коротченко.

Напомним, коалиция во главе с США нанесла авиаудары по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе во вторник. Погибли двое сирийских бойцов, 15 — ранены.

* Организация запрещена на территории РФ.