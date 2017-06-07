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Политика
Ирак: Багдад не пустит террористов из Мосула в Сирию

Ирак: Багдад не пустит террористов из Мосула в Сирию

0:01  7 Июня 2017
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Ирак: Багдад не пустит террористов из Мосула в Сирию

Багдад, 7 июня. Ирак предпримет все меры, чтобы террористические группы из Мосула не смогли перейти границу Сирии, заявил премьер-министр страны Аль-Абади.

Иракский премьер рассказал об этом во время своей еженедельной пресс-конференции в Багдаде во вторник. Он добавил, что правительство не позволит боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* или любой другой преступной организации пересечь границу соседней Сирии. Абади подчеркнул, что Багдад не допустит расширения многолетнего кризиса в САР. 

Ранее сообщалось, что боевики ИГ* в Мосуле убили более 160 мирных жителей. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#ирак
Алия Садыкова
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