Ирак: Багдад не пустит террористов из Мосула в Сирию

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Багдад, 7 июня. Ирак предпримет все меры, чтобы террористические группы из Мосула не смогли перейти границу Сирии, заявил премьер-министр страны Аль-Абади.

Иракский премьер рассказал об этом во время своей еженедельной пресс-конференции в Багдаде во вторник. Он добавил, что правительство не позволит боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* или любой другой преступной организации пересечь границу соседней Сирии. Абади подчеркнул, что Багдад не допустит расширения многолетнего кризиса в САР.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ* в Мосуле убили более 160 мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.