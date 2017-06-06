Сирия: курдские подразделения вошли в Ракку и заняли один из кварталов

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Дамаск, 6 июня. Курдская группировка «Сирийские демократические силы» смогла войти в оккупированную террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) Ракку и полностью взять под свой контроль один из кварталов – Аль-Машалаб. За несколько часов до этого курдам удалось захватить близлежащий холм Талль Биа.

Как сообщает новостной портал «Аль Масдар», курды сравнительно легко овладели кварталов в Ракке, так как оборона ИГ оказалась на удивление слабой.

Террористы отступили на подготовленные позиции в соседним квартале Аль-Муктальта, после того, как орудийные и снайперские позиции ИГ были уничтожены авиаударами ВВС США.

Сообщается, что командиры террористов рассчитывают на затяжные уличные бои в Ракке, которые позволят измотать противника. Напомним, что подобная ситуация сейчас наблюдается в иракском Мосуле, где ИГ, несмотря на численное превосходство иракских войск, продемонстрировало способность держать длительную оборону в городе.

* Организация запрещена на территории РФ.