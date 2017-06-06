Путин заявил, что не теряет надежды на улучшение отношений с США

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Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на позитивные изменения в российско-американских отношениях. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну.

Отрывок из интервью с российским президентом был опубликован в этот вторник телеканалом Showtime. Полностью интервью Путина покажут в виде четырехсерийного фильма 12-15 июня.

Стоун спросил у Путина, есть ли надежда на изменение отношений между США и Россией после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — с улыбкой ответил Путин.