Путин заявил, что не теряет надежды на улучшение отношений с США
Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на позитивные изменения в российско-американских отношениях. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну.
Отрывок из интервью с российским президентом был опубликован в этот вторник телеканалом Showtime. Полностью интервью Путина покажут в виде четырехсерийного фильма 12-15 июня.
Стоун спросил у Путина, есть ли надежда на изменение отношений между США и Россией после победы Дональда Трампа на президентских выборах.
«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — с улыбкой ответил Путин.